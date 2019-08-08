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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:27

Vorlon

С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка
Витамин
 
Повідомлень: 303
З нами з: 25.05.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:29

wig

Как оплата коммуналки
Витамин
 
Повідомлень: 303
З нами з: 25.05.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:33

wig

Удобство в применении для каждого свое. У меня например телефон нафарширован всем чем только можно и мне нужно. Нет смысла пользоваться компом, только в редких случаях.
Витамин
 
Повідомлень: 303
З нами з: 25.05.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:42

Мизантрóп

Почему сразу аби... На сколько знаю то вроде как у них несколько иные функции приложения и условия работы!?
ИМХО. В любом случае - чем больше конкуренции, тем лучше)
Nevo
 
Повідомлень: 295
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:45

  wig написав:
  vollena71 написав:Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.

Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?


В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
Аристарх
 
Повідомлень: 219
З нами з: 01.08.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 273274275276
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