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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:27
Vorlon
С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка
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Витамин
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:29
wig
Как оплата коммуналки
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Витамин
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:33
wig
Удобство в применении для каждого свое. У меня например телефон нафарширован всем чем только можно и мне нужно. Нет смысла пользоваться компом, только в редких случаях.
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Витамин
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:42
Мизантрóп
Почему сразу аби... На сколько знаю то вроде как у них несколько иные функции приложения и условия работы!?
ИМХО. В любом случае - чем больше конкуренции, тем лучше)
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Nevo
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:45
wig написав: vollena71 написав:
Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.
Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?
В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
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Аристарх
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:57
Аристарх написав: wig написав: vollena71 написав:
Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.
Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?
В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
Если удобство приводит к утрате кэшбека или, не приведи Господи, дополнительному комису, то на фуа надо такое удобство
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Flamingo
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:00
Аристарх написав: wig написав: vollena71 написав:
Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.
Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?
В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
Важно какой мсс будет при такой операции - если торговый, то может и удобно, а если перевод, то такое сомнительное удобство нафиг не нужно
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Stringer
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:51
Stringer написав:
Важно какой мсс будет при такой операции - если торговый, то может и удобно, а если перевод, то такое сомнительное удобство нафиг не нужно
Бажано книги, таксі, квіти або хоча б тварини, тоді клієнтська база буде рости як на дріжджах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:51
Торговый МСС на кошелек, с которого бесплатный выход на карты Меги?)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:53
А в Мегабанке есть что-то интересное для свиней?
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Amid
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