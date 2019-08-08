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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:31
Аристарх написав: wig написав: vollena71 написав:
Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.
Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?
В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
Удобство вопрос второй, нужна экономическая целесообразность.
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wig
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