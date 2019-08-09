RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:31

  Аристарх написав:
  wig написав:
  vollena71 написав:Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.

Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?


В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?

Удобство вопрос второй, нужна экономическая целесообразность.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:30

Re: Мегабанк

Так шо там с ЕРЦ меги? Комис, кешбек с карты тодо есть?
Яша
 
Повідомлень: 796
З нами з: 10.04.07
Подякував: 64 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:12

  Яша написав:Так шо там с ЕРЦ меги? Комис, кешбек с карты тодо есть?

Еще нет тудукарты, только кошелек. За пополнение мобилки на 100 грн. с привязанной карты туду попросил 4,50 комиссии., на 50 грн. комиссия 3 грн., на 10 грн. комиссия 1,80. В тарифах об этом ничего нет.
Bosstone
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 21.04.10
Подякував: 582 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74369)
09.08.2019 23:49
Рынок ОВГЗ (1037)
09.08.2019 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.