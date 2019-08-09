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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:31
Аристарх написав: wig написав: vollena71 написав:
Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.
Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?
В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
Удобство вопрос второй, нужна экономическая целесообразность.
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wig
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:30
Так шо там с ЕРЦ меги? Комис, кешбек с карты тодо есть?
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Яша
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:12
Яша написав:
Так шо там с ЕРЦ меги? Комис, кешбек с карты тодо есть?
Еще нет тудукарты, только кошелек. За пополнение мобилки на 100 грн. с привязанной карты туду попросил 4,50 комиссии., на 50 грн. комиссия 3 грн., на 10 грн. комиссия 1,80. В тарифах об этом ничего нет.
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Bosstone
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