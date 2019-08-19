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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:31

  Аристарх написав:
  wig написав:
  vollena71 написав:Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.

Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?


В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?

Удобство вопрос второй, нужна экономическая целесообразность.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:30

Re: Мегабанк

Так шо там с ЕРЦ меги? Комис, кешбек с карты тодо есть?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:12

  Яша написав:Так шо там с ЕРЦ меги? Комис, кешбек с карты тодо есть?

Еще нет тудукарты, только кошелек. За пополнение мобилки на 100 грн. с привязанной карты туду попросил 4,50 комиссии., на 50 грн. комиссия 3 грн., на 10 грн. комиссия 1,80. В тарифах об этом ничего нет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:59

Удобство не приводит ни к утрате кешбэка, ни к каким-либо комиссиям. Там бесплатная оплата коммуналки с карт тодо, а также кешбэк при покупках в торговых сетях и интернет-магазинах. Ну вот разве что оплата коммунальных услуг внесена в исключения.
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:37

Лично я жду туду карту
Витамин
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:39

После выпуска карты обещают:
Бесплатное пополнение через крупные сети
Бесплатное снятие в банкоматах банка
Бесплатные платежи и переводы в приложении
Да, кешбэк 1%, но на все покупки
Возможноеще какие-нибудь предложения и акции

Если рассматривать условия в комплексе, а не отдельно по каждой услуге сравнивать с тем или иным банком, то думаю, что они вполне конкурентноспособные
Витамин
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:53

мега почав спамити із заманушкою
"Вклади до 18.5% рінчих у гривні"

тел 067 ..

є тут такий вклад?
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greenozon
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Повідомлень: 5741
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:10

  greenozon написав:є тут такий вклад?

Вас забанили на сайті? Є 18,5% за останню 6-ту пролонгацію. Середня ставка - 16%
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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