vollena71 написав:Даже не бесплатно, все те же 0,7% чужими привязанными картами.
Ну и зачем, тогда, портить глаза телефоном, когда точно такие условия на их же сайте?
В todobank имеется электронный кошелёк, с помощью которого есть возможность оплачивать услуги доступные в приложении, а также имеется возможность привязки карт стороннего банка, согласитесь это очень удобно?
Удобство вопрос второй, нужна экономическая целесообразность.
Яша написав:Так шо там с ЕРЦ меги? Комис, кешбек с карты тодо есть?
Еще нет тудукарты, только кошелек. За пополнение мобилки на 100 грн. с привязанной карты туду попросил 4,50 комиссии., на 50 грн. комиссия 3 грн., на 10 грн. комиссия 1,80. В тарифах об этом ничего нет.
Удобство не приводит ни к утрате кешбэка, ни к каким-либо комиссиям. Там бесплатная оплата коммуналки с карт тодо, а также кешбэк при покупках в торговых сетях и интернет-магазинах. Ну вот разве что оплата коммунальных услуг внесена в исключения.
После выпуска карты обещают: Бесплатное пополнение через крупные сети Бесплатное снятие в банкоматах банка Бесплатные платежи и переводы в приложении Да, кешбэк 1%, но на все покупки Возможноеще какие-нибудь предложения и акции
Если рассматривать условия в комплексе, а не отдельно по каждой услуге сравнивать с тем или иным банком, то думаю, что они вполне конкурентноспособные