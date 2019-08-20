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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
55
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:44

klug

в моєму розумінні - дуже просто
якщо коротко - крадіжка інфи в старому банку і беззаконне використання на новому місці праці
вірно? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:47

greenozon

Мега не делает рассылку с 067. Это какой-то личный номер что-ли
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:47

Nevo

бінго!
про що і мова
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:54

  Nevo написав:greenozon

Мега не делает рассылку с 067. Это какой-то личный номер что-ли


Рассылка не с 067. 067 указан в тексте.
У меня от этого отправителя куча таких СМС и во всех разные номера. И мобильные и стационарные и 0800.
Aps
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Як там todo, картки уже заполонили Харків?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:47

  klug написав:Як там todo, картки уже заполонили Харків?


куда там, приложение глючит - вообще непонятно заявка дошла до адресата или нет, поддержка тоже чёт буксует
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