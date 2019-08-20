klug
в моєму розумінні - дуже просто
якщо коротко - крадіжка інфи в старому банку і беззаконне використання на новому місці праці
вірно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:44
klug
в моєму розумінні - дуже просто
якщо коротко - крадіжка інфи в старому банку і беззаконне використання на новому місці праці
вірно?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:47
greenozon
Мега не делает рассылку с 067. Это какой-то личный номер что-ли
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:47
Nevo
бінго!
про що і мова
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:54
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:40
Як там todo, картки уже заполонили Харків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:47
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