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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:44
klug
в моєму розумінні - дуже просто
якщо коротко - крадіжка інфи в старому банку і беззаконне використання на новому місці праці
вірно?
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greenozon
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:47
greenozon
Мега не делает рассылку с 067. Это какой-то личный номер что-ли
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Nevo
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:47
Nevo
бінго!
про що і мова
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:54
Nevo написав:greenozon
Мега не делает рассылку с 067. Это какой-то личный номер что-ли
Рассылка не с 067. 067 указан в тексте.
У меня от этого отправителя куча таких СМС и во всех разные номера. И мобильные и стационарные и 0800.
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Aps
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:40
Як там todo, картки уже заполонили Харків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:47
klug написав:
Як там todo, картки уже заполонили Харків?
куда там, приложение глючит - вообще непонятно заявка дошла до адресата или нет, поддержка тоже чёт буксует
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Esq
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Додано: Сер 21 сер, 2019 16:54
Esq написав: klug написав:
Як там todo, картки уже заполонили Харків?
куда там, приложение глючит - вообще непонятно заявка дошла до адресата или нет, поддержка тоже чёт буксует
Шкода. У черговий раз переконуюсь, що хорошу ідею губить погана реалізація, а кадри вирішують усе.
Підкажіть їм інноваційну ідею: створити групу у якісь соціальній мережі, де активні користувачі могли б доносити до розробників свої проблеми і побажання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:52
klug написав: Esq написав: klug написав:
Як там todo, картки уже заполонили Харків?
куда там, приложение глючит - вообще непонятно заявка дошла до адресата или нет, поддержка тоже чёт буксует
Шкода. У черговий раз переконуюсь, що хорошу ідею губить погана реалізація, а кадри вирішують усе.
Підкажіть їм інноваційну ідею: створити групу у якісь соціальній мережі, де активні користувачі могли б доносити до розробників свої проблеми і побажання.
Не хочуть,їм не цікава така ідея. Вони мають своїх тестувальниуів з працівників мегабанку,а їм пофігу до додатку,як так думаю.
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tarasum
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