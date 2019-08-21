Додано: Чет 22 сер, 2019 17:04

Esq написав: klug написав: Як там todo, картки уже заполонили Харків? Як там todo, картки уже заполонили Харків?



куда там, приложение глючит - вообще непонятно заявка дошла до адресата или нет, поддержка тоже чёт буксует куда там, приложение глючит - вообще непонятно заявка дошла до адресата или нет, поддержка тоже чёт буксует

Смотрю на комменты и не понимаю, чего так? Вечно недовольные. Банк пытается что-то внедрить новое - фу, плагиат, парк шевченка обновили-фу, выпендриваться перед выборами. Хотя, гулять теперь по парку приятно, а коммуналку оплачивать удобно. Я, например, скачала приложение как только рекламу в метро увидела. Меня порадовало отображение выписки, ведь в приложении от Мега такого не было. Хорошо же, по крайней мере лучше чем было. Тех поддержка буксует? Вы просто человечность включите и представьте какое количество людей им пишем и звонит с вопросами “а что? “, “а когда? “. Я пишу им через телегу, всегда отвечают. А вечером звонила, наивно надеясь на быстрое соединение, девочка все мне рассказала, на все ответила. Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.