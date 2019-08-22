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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:46
Nevo написав:
Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.
Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:08
wig написав: Nevo написав:
Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.
Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
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