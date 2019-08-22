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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:46
Nevo написав:
Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.
Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
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wig
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:08
wig написав: Nevo написав:
Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.
Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:07
Amid написав:
А в Мегабанке есть что-то интересное для свиней?
изучаем
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:10
Витамин написав:Vorlon
С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка
чего ? я переводил на немегабанк без проблем.
но копеечные лимиты
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:41
klug написав:
Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.
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wig
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