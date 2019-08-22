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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:46

  Nevo написав:Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.

Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:08

  wig написав:
  Nevo написав:Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.

Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.

Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:07

  Amid написав:А в Мегабанке есть что-то интересное для свиней?


изучаем
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:10

  Витамин написав:Vorlon

С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка


чего ? я переводил на немегабанк без проблем.
но копеечные лимиты
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:41

  klug написав:Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?

И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.
wig
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