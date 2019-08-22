Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:08

wig написав: klug написав: Така серйозна проблема перекинути не віртуалку? Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?

И получить вместо платежа P2P.

Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить. И получить вместо платежа P2P.Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.

Какая комиссия за коммуналку??? Это банк, а не благотворительный фонд. По картам этого банка нет комиссии за оплату не только коммуналки, но и много других платежей. Тем более банк предлагает помимо этого дополнительные фишки: электронный кошелёк, бесплатное оформление пластиковой Карты, кешбек, реферальная программа. Что ещё нужно? Так нет, этого мало, давайте ещё и ещё. А если вас что-то не устраивает, то зачем тратить время, идите в свой банк и платите там. Все честно. Каждый пользуется тем, чем считает нужным.