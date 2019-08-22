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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:46
Nevo написав:
Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.
Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
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wig
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:08
wig написав: Nevo написав:
Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.
Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:07
Amid написав:
А в Мегабанке есть что-то интересное для свиней?
изучаем
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:10
Витамин написав:Vorlon
С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка
чего ? я переводил на немегабанк без проблем.
но копеечные лимиты
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:41
klug написав:
Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.
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wig
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:08
wig написав: klug написав:
Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.
Какая комиссия за коммуналку??? Это банк, а не благотворительный фонд. По картам этого банка нет комиссии за оплату не только коммуналки, но и много других платежей. Тем более банк предлагает помимо этого дополнительные фишки: электронный кошелёк, бесплатное оформление пластиковой Карты, кешбек, реферальная программа. Что ещё нужно? Так нет, этого мало, давайте ещё и ещё. А если вас что-то не устраивает, то зачем тратить время, идите в свой банк и платите там. Все честно. Каждый пользуется тем, чем считает нужным.
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Аристарх
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:14
guntherhouse777
Возможно как только выдадут Карты todobank всему Харькову, сразу же перейдут и к другим городам.
В любом случае нужно следить за новостями. Также интересуют области. Думаю узнавать что-либо рано.
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Аристарх
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:31
Аристарх написав: wig написав: klug написав:
Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.
Какая комиссия за коммуналку??? Это банк, а не благотворительный фонд. По картам этого банка нет комиссии за оплату не только коммуналки, но и много других платежей. Тем более банк предлагает помимо этого дополнительные фишки: электронный кошелёк, бесплатное оформление пластиковой Карты, кешбек, реферальная программа. Что ещё нужно? Так нет, этого мало, давайте ещё и ещё. А если вас что-то не устраивает, то зачем тратить время, идите в свой банк и платите там. Все честно. Каждый пользуется тем, чем считает нужным.
Ну обычно запуская более менее серйозный проект банк преследует цель не столько ублажить уже имеющих, а все таки привлечь новых клиентов. Расширить так сказать имеющуюся базу. Делается это в том числе через всевозможные плюшки. Поэтому естественно что потенциальные клиенты перед заходом в банк пытаются понять и оценить размер и качество этих плюшек. Чтобы понять стоит ли сюда идти. Честно говоря лично для меня бесплатная карта с возсожностью платить комуналь с мизерным кэшбеком - преимуществом не является от слова СОВСЕМ. Но это у меня с млим набором карт и кэшбеков. Но понимаю что для кого-то это и вполне достаточно вкусное предложения
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Flamingo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:37
Flamingo написав:
Ну обычно запуская более менее серйозный проект банк преследует цель не столько ублажить уже имеющих, а все таки привлечь новых клиентов. Расширить так сказать имеющуюся базу. Делается это в том числе через всевозможные плюшки. Поэтому естественно что потенциальные клиенты перед заходом в банк пытаются понять и оценить размер и качество этих плюшек. Чтобы понять стоит ли сюда идти. Честно говоря лично для меня бесплатная карта с возсожностью платить комуналь с мизерным кэшбеком - преимуществом не является от слова СОВСЕМ.
Как я понял, кэшбека за коммуналку не будет, даже мизерного.
Причем не только в новой аппликухе, но, даже, если todo-картой заплатить на сайте ерц-мегабанка или другого агрегатора.
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wig
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:40
Аристарх написав:guntherhouse777
Возможно как только выдадут Карты todobank всему Харькову, сразу же перейдут и к другим городам.
В любом случае нужно следить за новостями. Также интересуют области. Думаю узнавать что-либо рано.
По другим областям у Мегабанка комиссия 1,5% за платеж. Учитывая, что тарифы в аппликухе повторяют комиссии основного сайта, не вижу повода на что-то надеяться.
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wig
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