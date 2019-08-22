RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:46

  Nevo написав:Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.

Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:08

  wig написав:
  Nevo написав:Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.

Уберут комиссию за оплату коммуналки чужими картами, и сразу поддержим.

Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 18.08.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:07

  Amid написав:А в Мегабанке есть что-то интересное для свиней?


изучаем
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36271
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5766 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 02:10

  Витамин написав:Vorlon

С электронного кошелька можно перевести средства только на карты Мегабанка


чего ? я переводил на немегабанк без проблем.
но копеечные лимиты
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36271
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5766 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:41

  klug написав:Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?

И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:08

  wig написав:
  klug написав:Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?

И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.


Какая комиссия за коммуналку??? Это банк, а не благотворительный фонд. По картам этого банка нет комиссии за оплату не только коммуналки, но и много других платежей. Тем более банк предлагает помимо этого дополнительные фишки: электронный кошелёк, бесплатное оформление пластиковой Карты, кешбек, реферальная программа. Что ещё нужно? Так нет, этого мало, давайте ещё и ещё. А если вас что-то не устраивает, то зачем тратить время, идите в свой банк и платите там. Все честно. Каждый пользуется тем, чем считает нужным.
Аристарх
 
Повідомлень: 222
З нами з: 01.08.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:14

guntherhouse777

Возможно как только выдадут Карты todobank всему Харькову, сразу же перейдут и к другим городам. :?: В любом случае нужно следить за новостями. Также интересуют области. Думаю узнавать что-либо рано.
Аристарх
 
Повідомлень: 222
З нами з: 01.08.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:31

  Аристарх написав:
  wig написав:
  klug написав:Така серйозна проблема перекинути не віртуалку?

И получить вместо платежа P2P.
Наличкой в переходе и то выгоднее заплатить.


Какая комиссия за коммуналку??? Это банк, а не благотворительный фонд. По картам этого банка нет комиссии за оплату не только коммуналки, но и много других платежей. Тем более банк предлагает помимо этого дополнительные фишки: электронный кошелёк, бесплатное оформление пластиковой Карты, кешбек, реферальная программа. Что ещё нужно? Так нет, этого мало, давайте ещё и ещё. А если вас что-то не устраивает, то зачем тратить время, идите в свой банк и платите там. Все честно. Каждый пользуется тем, чем считает нужным.

Ну обычно запуская более менее серйозный проект банк преследует цель не столько ублажить уже имеющих, а все таки привлечь новых клиентов. Расширить так сказать имеющуюся базу. Делается это в том числе через всевозможные плюшки. Поэтому естественно что потенциальные клиенты перед заходом в банк пытаются понять и оценить размер и качество этих плюшек. Чтобы понять стоит ли сюда идти. Честно говоря лично для меня бесплатная карта с возсожностью платить комуналь с мизерным кэшбеком - преимуществом не является от слова СОВСЕМ. Но это у меня с млим набором карт и кэшбеков. Но понимаю что для кого-то это и вполне достаточно вкусное предложения
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:37

  Flamingo написав:Ну обычно запуская более менее серйозный проект банк преследует цель не столько ублажить уже имеющих, а все таки привлечь новых клиентов. Расширить так сказать имеющуюся базу. Делается это в том числе через всевозможные плюшки. Поэтому естественно что потенциальные клиенты перед заходом в банк пытаются понять и оценить размер и качество этих плюшек. Чтобы понять стоит ли сюда идти. Честно говоря лично для меня бесплатная карта с возсожностью платить комуналь с мизерным кэшбеком - преимуществом не является от слова СОВСЕМ.

Как я понял, кэшбека за коммуналку не будет, даже мизерного.
Причем не только в новой аппликухе, но, даже, если todo-картой заплатить на сайте ерц-мегабанка или другого агрегатора.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:40

  Аристарх написав:guntherhouse777

Возможно как только выдадут Карты todobank всему Харькову, сразу же перейдут и к другим городам. :?: В любом случае нужно следить за новостями. Также интересуют области. Думаю узнавать что-либо рано.

По другим областям у Мегабанка комиссия 1,5% за платеж. Учитывая, что тарифы в аппликухе повторяют комиссии основного сайта, не вижу повода на что-то надеяться.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 277278279280>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, kostya77, tegen, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13227)
23.08.2019 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.