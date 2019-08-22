К тому же за оплату коммунальных платежей со слов поддержки чата кешбека нет:
Кешбек не начисляется за оплату: Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов
Телекоммуникационные услуги
Компьютерные сети, информационные услуги
Денежные переводы
Коммунальные услуги – электричество, газ, канализация, вода
Финансовые учреждения – снятие наличности вручную
Финансовые учреждения – снятие наличности автоматически
Финансовые учреждения – торговля и услуги
Финансовые учреждения – квази-кэш (электронные деньги)
Нефинансовые учреждения – квази-кэш
Remote Stored Value Load - Финансовые организации
Remote Stored Value Load - Продавец
Оплата услуг – денежные переводы
Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны
Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами
Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding
Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)
Различные услуги - нигде более не классифицированные
Рекламные услуги
Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем
Бизнес услуги – нигде более не классифицированные
Транзакции по азартным играм
Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные
Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку
Штрафы
Платежи по залогам и облигациям
Налоговые платежи
Правительственные услуги - нигде более не классифицированные
Почтовые услуги