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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:48

К тому же за оплату коммунальных платежей со слов поддержки чата кешбека нет:
Кешбек не начисляется за оплату: Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов
Телекоммуникационные услуги
Компьютерные сети, информационные услуги
Денежные переводы
Коммунальные услуги – электричество, газ, канализация, вода
Финансовые учреждения – снятие наличности вручную
Финансовые учреждения – снятие наличности автоматически
Финансовые учреждения – торговля и услуги
Финансовые учреждения – квази-кэш (электронные деньги)
Нефинансовые учреждения – квази-кэш
Remote Stored Value Load - Финансовые организации
Remote Stored Value Load - Продавец
Оплата услуг – денежные переводы
Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны
Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами
Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding
Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)
Различные услуги - нигде более не классифицированные
Рекламные услуги
Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем
Бизнес услуги – нигде более не классифицированные
Транзакции по азартным играм
Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные
Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку
Штрафы
Платежи по залогам и облигациям
Налоговые платежи
Правительственные услуги - нигде более не классифицированные
Почтовые услуги
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:25

  IMPRINTER написав:
  Amid написав:А в Мегабанке есть что-то интересное для свиней?


изучаем

А что, карты уже начали выдавать?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:02

guntherhouse777

Это вопрос не ко мне.В моем городе есть, меня устраивает. К другим городам лично мне дела нет
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:03

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Туду карты да. В Харькове
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:14

Все слышали о здоровой конкуренции? О чем спор-то ,ребята?Кто-то за «плюшками» бегает, а кто-то за оплату коммуналки в 2 клика. Кто-то деньги экономит, кто-то время. Вот и все, вот и все..
Витамин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:18

Flamingo

Мне кажется что все еще в тестовом режиме. И надеюсь будет меняться. Мне в это хочется верить.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21

  wig написав:
  Flamingo написав:
Как я понял, кэшбека за коммуналку не будет, даже мизерного.
Причем не только в новой аппликухе, но, даже, если todo-картой заплатить на сайте ерц-мегабанка или другого агрегатора.


ВЫ всегда так придираетесь к новой шоколадке или чипсам на рынке? Попробовал – понравилось , класс! Не понравилось – больше не покупай. В чем вопрос? Проблем-то…
Мне например важнее другие вещи, например курс в банке. Или чтобы депозит вовремя отдавали.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21

  Nevo написав:Stringer

Туду карты да. В Харькове

Вам так сказали, или есть реальные люди которым уже выдали?
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Подякував: 277 раз.
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  #<1 ... 277278279280
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