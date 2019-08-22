К тому же за оплату коммунальных платежей со слов поддержки чата кешбека нет: Кешбек не начисляется за оплату: Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов Телекоммуникационные услуги Компьютерные сети, информационные услуги Денежные переводы Коммунальные услуги – электричество, газ, канализация, вода Финансовые учреждения – снятие наличности вручную Финансовые учреждения – снятие наличности автоматически Финансовые учреждения – торговля и услуги Финансовые учреждения – квази-кэш (электронные деньги) Нефинансовые учреждения – квази-кэш Remote Stored Value Load - Финансовые организации Remote Stored Value Load - Продавец Оплата услуг – денежные переводы Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend) Различные услуги - нигде более не классифицированные Рекламные услуги Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем Бизнес услуги – нигде более не классифицированные Транзакции по азартным играм Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку Штрафы Платежи по залогам и облигациям Налоговые платежи Правительственные услуги - нигде более не классифицированные Почтовые услуги
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Flamingo написав: Как я понял, кэшбека за коммуналку не будет, даже мизерного. Причем не только в новой аппликухе, но, даже, если todo-картой заплатить на сайте ерц-мегабанка или другого агрегатора.
ВЫ всегда так придираетесь к новой шоколадке или чипсам на рынке? Попробовал – понравилось , класс! Не понравилось – больше не покупай. В чем вопрос? Проблем-то… Мне например важнее другие вещи, например курс в банке. Или чтобы депозит вовремя отдавали.