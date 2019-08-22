Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:48

К тому же за оплату коммунальных платежей со слов поддержки чата кешбека нет:

Кешбек не начисляется за оплату: Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов

Телекоммуникационные услуги

Компьютерные сети, информационные услуги

Денежные переводы

Коммунальные услуги – электричество, газ, канализация, вода

Финансовые учреждения – снятие наличности вручную

Финансовые учреждения – снятие наличности автоматически

Финансовые учреждения – торговля и услуги

Финансовые учреждения – квази-кэш (электронные деньги)

Нефинансовые учреждения – квази-кэш

Remote Stored Value Load - Финансовые организации

Remote Stored Value Load - Продавец

Оплата услуг – денежные переводы

Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны

Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами

Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding

Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)

Различные услуги - нигде более не классифицированные

Рекламные услуги

Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем

Бизнес услуги – нигде более не классифицированные

Транзакции по азартным играм

Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные

Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку

Штрафы

Платежи по залогам и облигациям

Налоговые платежи

Правительственные услуги - нигде более не классифицированные

Почтовые услуги

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