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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:57
IMPRINTER написав: Stringer написав:
А что, карты уже начали выдавать?
нет. говорят на сентябрь.
кошелек пока тока работает
А пресс служба не в курсе
Nevo написав:Stringer
Туду карты да. В Харькове
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:01
Stringer написав: Nevo написав:Stringer
Туду карты да. В Харькове
Вам так сказали, или есть реальные люди которым уже выдали?
Ну я так поняла. Я сделала заказ карты. Жду
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Nevo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:05
Nevo написав: Stringer написав: Nevo написав:Stringer
Туду карты да. В Харькове
Вам так сказали, или есть реальные люди которым уже выдали?
Ну я так поняла. Я сделала заказ карты. Жду
Ну так заказать и получить разные вещи.
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Витамин
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:06
IMPRINTER написав: Stringer написав: IMPRINTER написав:
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изучаем
А что, карты уже начали выдавать?
нет. говорят на сентябрь.
кошелек пока тока работает
А где говорят? Не видел нигде инфы
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Витамин
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:17
Витамин
Тю.... а когда тогда будут выдавать?
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Nevo
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:18
Nevo написав:Витамин
Тю.... а когда тогда будут выдавать?
Точные сроки пока не озвучивали
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Витамин
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