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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:57

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:А что, карты уже начали выдавать?


нет. говорят на сентябрь.
кошелек пока тока работает

А пресс служба не в курсе
  Nevo написав:Stringer

Туду карты да. В Харькове

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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:01

  Stringer написав:
  Nevo написав:Stringer

Туду карты да. В Харькове

Вам так сказали, или есть реальные люди которым уже выдали?


Ну я так поняла. Я сделала заказ карты. Жду
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:05

  Nevo написав:
  Stringer написав:
  Nevo написав:Stringer

Туду карты да. В Харькове

Вам так сказали, или есть реальные люди которым уже выдали?


Ну я так поняла. Я сделала заказ карты. Жду




Ну так заказать и получить разные вещи.
Витамин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:06

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:[

изучаем

А что, карты уже начали выдавать?


нет. говорят на сентябрь.
кошелек пока тока работает


А где говорят? Не видел нигде инфы
Витамин
 
Повідомлень: 309
З нами з: 25.05.11
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:17

Витамин

Тю.... а когда тогда будут выдавать?
Nevo
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:18

  Nevo написав:Витамин

Тю.... а когда тогда будут выдавать?



Точные сроки пока не озвучивали
Витамин
 
Повідомлень: 309
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  #<1 ... 278279280281
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