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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:52

  VLADPn написав:https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/
Олег Гороховский обвинил «Мегабанк» в копировании monobank. В банке ответили, что приложения — разные

Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
Flamingo
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  #<1 ... 279280281282
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