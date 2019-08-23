Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:52
Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|