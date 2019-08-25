Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:52
Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:23
канешна разные....разве что "по цвету"
заказала-обещали курьерскую доставку по Харькову с 5сентября
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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