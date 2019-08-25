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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:52

  VLADPn написав:https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/
Олег Гороховский обвинил «Мегабанк» в копировании monobank. В банке ответили, что приложения — разные

Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:23

  VLADPn написав:https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/
Олег Гороховский обвинил «Мегабанк» в копировании monobank. В банке ответили, что приложения — разные

канешна разные....разве что "по цвету" :mrgreen:
заказала-обещали курьерскую доставку по Харькову с 5сентября
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:45

Цікаво получається з мегабанком,обіцяли картки в Харкові з 15,25серпня,а тепер з 5 вересня. Виходить,що 5 не остання дата)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:43

  Nevo написав:Смотрю на комменты и не понимаю, чего так? Вечно недовольные. Банк пытается что-то внедрить новое - фу, плагиат, парк шевченка обновили-фу, выпендриваться перед выборами. Хотя, гулять теперь по парку приятно, а коммуналку оплачивать удобно. Я, например, скачала приложение как только рекламу в метро увидела. Меня порадовало отображение выписки, ведь в приложении от Мега такого не было. Хорошо же, по крайней мере лучше чем было. Тех поддержка буксует? Вы просто человечность включите и представьте какое количество людей им пишем и звонит с вопросами “а что? “, “а когда? “. Я пишу им через телегу, всегда отвечают. А вечером звонила, наивно надеясь на быстрое соединение, девочка все мне рассказала, на все ответила. Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.


Не вечно недовольные, а недовольные по причине.

Про парк Шевченко оставьте желчь для другого места, здесь о тудубанке.

Приложение глючит за пределами понимания. Запускаешь - присылает смс, открывает поле ввода и не принимает код и так по кругу бесконечно. Фото документов отправились-принялись с N-й попытки без внятного сопровождения процесса со стороны приложения. Относиться с пониманием? ХАХА. Относитесь. А я пишу как есть - финансовое приложение по сути является недоделанным шлаком.

Разработчики земляки? 1) Пруф? 2) Какая разница.

Через телегу ответили через пару дней, что оказывается они только собирают предзаказы... В общем - отстой, в топку.
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