Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:52
Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:23
канешна разные....разве что "по цвету"
заказала-обещали курьерскую доставку по Харькову с 5сентября
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 25 сер, 2019 20:45
Цікаво получається з мегабанком,обіцяли картки в Харкові з 15,25серпня,а тепер з 5 вересня. Виходить,що 5 не остання дата)))
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:43
Не вечно недовольные, а недовольные по причине.
Про парк Шевченко оставьте желчь для другого места, здесь о тудубанке.
Приложение глючит за пределами понимания. Запускаешь - присылает смс, открывает поле ввода и не принимает код и так по кругу бесконечно. Фото документов отправились-принялись с N-й попытки без внятного сопровождения процесса со стороны приложения. Относиться с пониманием? ХАХА. Относитесь. А я пишу как есть - финансовое приложение по сути является недоделанным шлаком.
Разработчики земляки? 1) Пруф? 2) Какая разница.
Через телегу ответили через пару дней, что оказывается они только собирают предзаказы... В общем - отстой, в топку.
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