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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:52

  VLADPn написав:https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/
Олег Гороховский обвинил «Мегабанк» в копировании monobank. В банке ответили, что приложения — разные

Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:23

  VLADPn написав:https://ain.ua/2019/08/08/monobank-vs-todobank/
Олег Гороховский обвинил «Мегабанк» в копировании monobank. В банке ответили, что приложения — разные

канешна разные....разве что "по цвету" :mrgreen:
заказала-обещали курьерскую доставку по Харькову с 5сентября
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:45

Цікаво получається з мегабанком,обіцяли картки в Харкові з 15,25серпня,а тепер з 5 вересня. Виходить,що 5 не остання дата)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:43

  Nevo написав:Смотрю на комменты и не понимаю, чего так? Вечно недовольные. Банк пытается что-то внедрить новое - фу, плагиат, парк шевченка обновили-фу, выпендриваться перед выборами. Хотя, гулять теперь по парку приятно, а коммуналку оплачивать удобно. Я, например, скачала приложение как только рекламу в метро увидела. Меня порадовало отображение выписки, ведь в приложении от Мега такого не было. Хорошо же, по крайней мере лучше чем было. Тех поддержка буксует? Вы просто человечность включите и представьте какое количество людей им пишем и звонит с вопросами “а что? “, “а когда? “. Я пишу им через телегу, всегда отвечают. А вечером звонила, наивно надеясь на быстрое соединение, девочка все мне рассказала, на все ответила. Я это к чему, давайте поддержим проект! Разработчики земляки же. Я за todobank.


Не вечно недовольные, а недовольные по причине.

Про парк Шевченко оставьте желчь для другого места, здесь о тудубанке.

Приложение глючит за пределами понимания. Запускаешь - присылает смс, открывает поле ввода и не принимает код и так по кругу бесконечно. Фото документов отправились-принялись с N-й попытки без внятного сопровождения процесса со стороны приложения. Относиться с пониманием? ХАХА. Относитесь. А я пишу как есть - финансовое приложение по сути является недоделанным шлаком.

Разработчики земляки? 1) Пруф? 2) Какая разница.

Через телегу ответили через пару дней, что оказывается они только собирают предзаказы... В общем - отстой, в топку.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:40

Esq

Вот как раз у меня желчи нет. И я пишу то, что считаю нужным, и там где считаю это нужным написать.

P.S. могу дать бесценный совет на все случаи жизни: нравится - пользуйтесь, не нравится - не пользуйтесь.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:11

Re: Мегабанк

Бесценные советы - потому что их цена нулевая. Писать в теме про банк о саде Шевченко... Продолжайте. Все равно от банка новостей нет, облажались крепко они.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:21

Днище это чем-то пользоваться, ненавидить это,гадить, но дальше пользоваться. :mrgreen: LOL
А мой совет бесценен, потому что оберегает организм от накопившейся желчи в организме и пены изо рта
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:27

Разработчики земляки

Ну и еще отдельно по смешному заявлению, что-де

Разработчики земляки


Как я уже написал, это неочевидно, но допустим что так. Если бы они сделали что-то хорошее, то хотя бы это можно было отметить. Реально же в вопросе проектирования приложения они сделали клон монобанка, и это невозможно отрицать. Можно развозить сопли по округе, что это, типа, нормально, не запрещается, но это - факт. То есть ничего продумывать не надо с этой стороны: скопировали и молодцы. Но при этом НЕ РАБОТАЕТ.

Откуда вообще у такого жадного банка с тарифами за пределами конкурентного диапазона появятся нормальные разработчики? Их неоткуда взять. Уверен, что Мегабанк не в состоянии платить нормальные зарплаты по текущей ситуации. Та же Альфа, которая существенно больше, использует труд инженеров, которые лепят черти что. Естественно, что тут дела будут еще хуже. И поносить их за работу низкого качества - это самое то, что они и заслуживают, потому как надо стараться лучше.

А если вы Nevo готовы их нелепую поделку защищать просто потому что земляки, то пожалуйста. Просто свои бесценные советы придерживайте для себя. Не нравятся критические замечания других - проходите молча, как вы сами выше и завещали.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:29

Когда мегабанк две недели не возвращал депозит отказывась давать формальную причину, то наверное тоже надо было вспомнить, что земляки же? Надо пойти навстречу, вдруг вот конкретно сейчас им бабки-то поважнее.
Esq
 
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