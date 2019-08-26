Додано: Вів 27 сер, 2019 11:27

Разработчики земляки

Ну и еще отдельно по смешному заявлению, что-деКак я уже написал, это неочевидно, но допустим что так. Если бы они сделали что-то хорошее, то хотя бы это можно было отметить. Реально же в вопросе проектирования приложения они сделали клон монобанка, и это невозможно отрицать. Можно развозить сопли по округе, что это, типа, нормально, не запрещается, но это - факт. То есть ничего продумывать не надо с этой стороны: скопировали и молодцы. Но при этом НЕ РАБОТАЕТ.Откуда вообще у такого жадного банка с тарифами за пределами конкурентного диапазона появятся нормальные разработчики? Их неоткуда взять. Уверен, что Мегабанк не в состоянии платить нормальные зарплаты по текущей ситуации. Та же Альфа, которая существенно больше, использует труд инженеров, которые лепят черти что. Естественно, что тут дела будут еще хуже. И поносить их за работу низкого качества - это самое то, что они и заслуживают, потому как надо стараться лучше.А если вы Nevo готовы их нелепую поделку защищать просто потому что земляки, то пожалуйста. Просто свои бесценные советы придерживайте для себя. Не нравятся критические замечания других - проходите молча, как вы сами выше и завещали.