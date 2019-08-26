Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:52
Зачем постить новости которые уже обсуждены пару недель назад?
viewtopic.php?p=4721529#p4721529
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:23
канешна разные....разве что "по цвету"
заказала-обещали курьерскую доставку по Харькову с 5сентября
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 25 сер, 2019 20:45
Цікаво получається з мегабанком,обіцяли картки в Харкові з 15,25серпня,а тепер з 5 вересня. Виходить,що 5 не остання дата)))
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:43
Не вечно недовольные, а недовольные по причине.
Про парк Шевченко оставьте желчь для другого места, здесь о тудубанке.
Приложение глючит за пределами понимания. Запускаешь - присылает смс, открывает поле ввода и не принимает код и так по кругу бесконечно. Фото документов отправились-принялись с N-й попытки без внятного сопровождения процесса со стороны приложения. Относиться с пониманием? ХАХА. Относитесь. А я пишу как есть - финансовое приложение по сути является недоделанным шлаком.
Разработчики земляки? 1) Пруф? 2) Какая разница.
Через телегу ответили через пару дней, что оказывается они только собирают предзаказы... В общем - отстой, в топку.
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:40
Esq
Вот как раз у меня желчи нет. И я пишу то, что считаю нужным, и там где считаю это нужным написать.
P.S. могу дать бесценный совет на все случаи жизни: нравится - пользуйтесь, не нравится - не пользуйтесь.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:11
Re: Мегабанк
Бесценные советы - потому что их цена нулевая. Писать в теме про банк о саде Шевченко... Продолжайте. Все равно от банка новостей нет, облажались крепко они.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:21
Днище это чем-то пользоваться, ненавидить это,гадить, но дальше пользоваться. LOL
А мой совет бесценен, потому что оберегает организм от накопившейся желчи в организме и пены изо рта
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:27
Разработчики земляки
Ну и еще отдельно по смешному заявлению, что-де
Как я уже написал, это неочевидно, но допустим что так. Если бы они сделали что-то хорошее, то хотя бы это можно было отметить. Реально же в вопросе проектирования приложения они сделали клон монобанка, и это невозможно отрицать. Можно развозить сопли по округе, что это, типа, нормально, не запрещается, но это - факт. То есть ничего продумывать не надо с этой стороны: скопировали и молодцы. Но при этом НЕ РАБОТАЕТ.
Откуда вообще у такого жадного банка с тарифами за пределами конкурентного диапазона появятся нормальные разработчики? Их неоткуда взять. Уверен, что Мегабанк не в состоянии платить нормальные зарплаты по текущей ситуации. Та же Альфа, которая существенно больше, использует труд инженеров, которые лепят черти что. Естественно, что тут дела будут еще хуже. И поносить их за работу низкого качества - это самое то, что они и заслуживают, потому как надо стараться лучше.
А если вы Nevo готовы их нелепую поделку защищать просто потому что земляки, то пожалуйста. Просто свои бесценные советы придерживайте для себя. Не нравятся критические замечания других - проходите молча, как вы сами выше и завещали.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:29
Когда мегабанк две недели не возвращал депозит отказывась давать формальную причину, то наверное тоже надо было вспомнить, что земляки же? Надо пойти навстречу, вдруг вот конкретно сейчас им бабки-то поважнее.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:47
Esq
пруф? Наверняка єта тема обсуждалась на форуме раз было? Давайте пересмотрим вместе. А то что-то не совсем понмню. Если правда то не сложно доказать
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