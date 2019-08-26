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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:49

На вкус и цвет)

А "Не нравятся критические замечания других - проходите молча" - это еще один совет для тех, кто решает негативно отвечать на столетние сообщения адресованные не "ему" лично.
Nevo
 
Повідомлень: 307
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:11

хуторянка

Опять таки не видел нигде инфы с оф страниц.

Скиньте плиз кто-нибудь если увидете.
Витамин
 
Повідомлень: 312
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:16

Витамин

В пятницу мне без уточнения ответили:

Доброго дня! Мене звуть Вікторія. Спасибі, що звернулися до нас!
Зараз ми працюємо в режимі попереднього замовлення, якщо ви залишали замовлення карти менеджер банку зв'яжеться з Вами, як тільки буде доступна можливість доставки карт.
hvilya
 
Повідомлень: 105
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:17

Витамин

Зображення

Кому говорят "предзаказ", кому "5 сентября", а на офсайте - уже как будто всё цветёт и пахнет. Рекламные доски ещё по городу поставили.

Гении маркетинга.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:25

Re: Мегабанк

  Esq написав:Рекламные доски ещё по городу поставили.

На рекламе, как и на айти - можно пилить любые суммы.
wig
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Повідомлень: 4376
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:27

Esq

В том то и дело, что я звонил, сказали следить на информацией на оф сайте. То есть ситуация такая, что они озвучили что в ближайшее время, а на данный момент действительно действует режим предзаказа карт. Я думаю, что нужно просто следить за новостями. На офсайт и ориентируюсь.
Витамин
 
Повідомлень: 312
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