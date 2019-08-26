На вкус и цвет)
А "Не нравятся критические замечания других - проходите молча" - это еще один совет для тех, кто решает негативно отвечать на столетние сообщения адресованные не "ему" лично.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:49
На вкус и цвет)
А "Не нравятся критические замечания других - проходите молча" - это еще один совет для тех, кто решает негативно отвечать на столетние сообщения адресованные не "ему" лично.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:11
хуторянка
Опять таки не видел нигде инфы с оф страниц.
Скиньте плиз кто-нибудь если увидете.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:16
Витамин
В пятницу мне без уточнения ответили:
Доброго дня! Мене звуть Вікторія. Спасибі, що звернулися до нас!
Зараз ми працюємо в режимі попереднього замовлення, якщо ви залишали замовлення карти менеджер банку зв'яжеться з Вами, як тільки буде доступна можливість доставки карт.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:17
Витамин
Кому говорят "предзаказ", кому "5 сентября", а на офсайте - уже как будто всё цветёт и пахнет. Рекламные доски ещё по городу поставили.
Гении маркетинга.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:25
Re: Мегабанк
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:27
Esq
В том то и дело, что я звонил, сказали следить на информацией на оф сайте. То есть ситуация такая, что они озвучили что в ближайшее время, а на данный момент действительно действует режим предзаказа карт. Я думаю, что нужно просто следить за новостями. На офсайт и ориентируюсь.
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