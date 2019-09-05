Додано: Чет 05 вер, 2019 12:13

Ответ кала по ТОДО-

Первая партия карт была роздана следующая будет в первой декаде сентября. Мы обязательно позвоним, когда сможем доставить вам карту.

ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)