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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:54

  klug написав:Невже жодному почесному хряку харківського осередку не перепала картка на тестування?

може гидують? :lol:
РОШЕН
ФУФЛО
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:21

КАК ВАРИАНТ

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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27

  Esq написав:мегабанк две недели не возвращал депозит отказывась давать формальную причину

Странно...
Мне сами позвонили и напомнили, что через три дня заканчивается депозит $7К.
Вчера забрала - все новые, синенькие, хрустящие.
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lubopytnaya
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