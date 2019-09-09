може гидують?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:54
може гидують?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:21
КАК ВАРИАНТ
-гонят
-раздали своим
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27
Странно...
Мне сами позвонили и напомнили, что через три дня заканчивается депозит $7К.
Вчера забрала - все новые, синенькие, хрустящие.
Отделение: Киев, Генерала Алмазова, д.4
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:26
Ничего странного, обычно так всегда и случается. А когда несколько лет назад окончание срочного депозита попало под небольшую турбулентность, то в банке "включили дурака". Там и валюту в кассу не подвезли, и не знаем где-что-как, и ждите, и письменного отказа не дадим, и даже не примем у вас никакого письменного заявления под подпись - езжайте в главное отделение за таким. Было, было всё.
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