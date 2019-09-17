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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:54

  klug написав:Невже жодному почесному хряку харківського осередку не перепала картка на тестування?

може гидують? :lol:
РОШЕН
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:21

КАК ВАРИАНТ

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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27

  Esq написав:мегабанк две недели не возвращал депозит отказывась давать формальную причину

Странно...
Мне сами позвонили и напомнили, что через три дня заканчивается депозит $7К.
Вчера забрала - все новые, синенькие, хрустящие.
Отделение: Киев, Генерала Алмазова, д.4
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:26

  lubopytnaya написав:
  Esq написав:мегабанк две недели не возвращал депозит отказывась давать формальную причину

Странно...
Мне сами позвонили и напомнили, что через три дня заканчивается депозит $7К.
Вчера забрала - все новые, синенькие, хрустящие.
Отделение: Киев, Генерала Алмазова, д.4


Ничего странного, обычно так всегда и случается. А когда несколько лет назад окончание срочного депозита попало под небольшую турбулентность, то в банке "включили дурака". Там и валюту в кассу не подвезли, и не знаем где-что-как, и ждите, и письменного отказа не дадим, и даже не примем у вас никакого письменного заявления под подпись - езжайте в главное отделение за таким. Было, было всё.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:34

На дня забрал депозит. К слову, позвонил для предзаказа денег, валюта, кругленькая цифра, все дела. По итогу отдали в этот же день.
Как прекрасен этот мир.
viture
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:06

https://www.megabank.ua/ua/deposits/pro ... bdEmotoI60

До 19% после четвертой пролонгации в гривне\
и 6% валюта
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:10

  Nevo написав:https://www.megabank.ua/ua/deposits/progressive-quarter?fbclid=IwAR0J971ntzIer8vQbcVEhiroBfwlUq9YOAkIBFlXtMbPvz0hAbdEmotoI60

До 19% после четвертой пролонгации в гривне\
и 6% валюта

Вклад без права поповнення.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:13

Продержав 4 периода по 3 месяца по 2-3-4-6 получишь на руки чуть меньше чем 3.75% годовых. Вот такие вот унылые "до 6% в валюте".
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:25

  Nevo написав:https://www.megabank.ua/ua/deposits/progressive-quarter?fbclid=IwAR0J971ntzIer8vQbcVEhiroBfwlUq9YOAkIBFlXtMbPvz0hAbdEmotoI60

До 19% после четвертой пролонгации в гривне\
и 6% валюта

Неинтересно.
По факту получается лишь 3,75% в валюте и 16,75 в гривне.
Вот если бы была опция пополнения в течение всего срока вклада, то можно было бы открыть на минимальную сумму, а потом перед четвертой лонгацией пополнить без ограничений под 19%.
Такие случаи есть (вернее, были :wink: ) в некоторых банках.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:28

ramaz


Ну в я все равно обычно не пополняю никогда. Ложу сразу что есть, если есть
Востаннє редагувалось Nevo в Сер 18 вер, 2019 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Nevo
 
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