RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:28

Re: Мегабанк

  lubopytnaya написав:Такие случаи есть (вернее, были ) в некоторых банках.

В Комси через місяць з хвостиком будем поповнювать під 19% на три місяці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29458
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:32

lubopytnaya

Получается, что так :|
Nevo
 
Повідомлень: 311
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:47

Nevo

Пусть даже так.
Если выбор между банками с темиж е %, то зачем бегать куда-то еще, когда есть "свой\свои" постоянные банки с которыми на протяжении многих лет и без чп. Я например играться не хочу, пусть будет ровно, но стабильно.
Marchuk
 
Повідомлень: 76
З нами з: 29.11.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:53

Marchuk

Я поняла о чем вы :roll:
Nevo
 
Повідомлень: 311
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 282283284285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Nevo, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2844)
18.09.2019 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.