В Комси через місяць з хвостиком будем поповнювать під 19% на три місяці.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:28
Re: Мегабанк
В Комси через місяць з хвостиком будем поповнювать під 19% на три місяці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:47
Nevo
Пусть даже так.
Если выбор между банками с темиж е %, то зачем бегать куда-то еще, когда есть "свой\свои" постоянные банки с которыми на протяжении многих лет и без чп. Я например играться не хочу, пусть будет ровно, но стабильно.
|