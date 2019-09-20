В Комси через місяць з хвостиком будем поповнювать під 19% на три місяці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:28
Re: Мегабанк
В Комси через місяць з хвостиком будем поповнювать під 19% на три місяці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:47
Nevo
Пусть даже так.
Если выбор между банками с темиж е %, то зачем бегать куда-то еще, когда есть "свой\свои" постоянные банки с которыми на протяжении многих лет и без чп. Я например играться не хочу, пусть будет ровно, но стабильно.
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:50
за три месяца по всем еще дышащим банкам платят эквивалент фонда,так что пополнение наше все)
никому не верю
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:50
Re: Мегабанк
Підняли ставки до 5% по долару з поповненням. проти тренду
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:07
значит предвидят, что нужна будет валюта, а не бумага.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:55
Поддержу. Краматорск тоже за три дня звонил и спрашивал чо планируете...
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:31
Re: Мегабанк
Мега не спішить видавати картки тудубанку. Навіть нічого не обіцяють,спортбанк обіцяли відкривати точки кожного місяця.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:45
чи правильно я зрозумів - ви про 8 рядок в тарифах звідси?
чому в кінці документу вказана адреса відділення - це лише для нього ставки?
+50грн !
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