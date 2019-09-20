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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:28

Re: Мегабанк

  lubopytnaya написав:Такие случаи есть (вернее, были ) в некоторых банках.

В Комси через місяць з хвостиком будем поповнювать під 19% на три місяці.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:32

lubopytnaya

Получается, что так :|
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:47

Nevo

Пусть даже так.
Если выбор между банками с темиж е %, то зачем бегать куда-то еще, когда есть "свой\свои" постоянные банки с которыми на протяжении многих лет и без чп. Я например играться не хочу, пусть будет ровно, но стабильно.
Marchuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:53

Marchuk

Я поняла о чем вы :roll:
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:50

  Nevo написав:ramaz


Ну в я все равно обычно не пополняю никогда. Ложу сразу что есть, если есть
за три месяца по всем еще дышащим банкам платят эквивалент фонда,так что пополнение наше все)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:50

Re: Мегабанк

Підняли ставки до 5% по долару з поповненням. проти тренду
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:07

  wolt450 написав:Підняли ставки до 5% по долару з поповненням. проти тренду

значит предвидят, что нужна будет валюта, а не бумага. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:55

  lubopytnaya написав:
  Esq написав:мегабанк две недели не возвращал депозит отказывась давать формальную причину

Странно...
Мне сами позвонили и напомнили, что через три дня заканчивается депозит $7К.
Вчера забрала - все новые, синенькие, хрустящие.
Отделение: Киев, Генерала Алмазова, д.4

Поддержу. Краматорск тоже за три дня звонил и спрашивал чо планируете...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:31

Re: Мегабанк

Мега не спішить видавати картки тудубанку. Навіть нічого не обіцяють,спортбанк обіцяли відкривати точки кожного місяця.
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:45

  wolt450 написав:Підняли ставки до 5% по долару з поповненням. проти тренду



чи правильно я зрозумів - ви про 8 рядок в тарифах звідси?
https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf

чому в кінці документу вказана адреса відділення - це лише для нього ставки?
+50грн !
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greenozon
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