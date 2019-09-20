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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:04

Re: Мегабанк

  greenozon написав:чому в кінці документу вказана адреса відділення - це лише для нього ставки?

Где Вы там увидели там адрес отделения? Алчевских, 30? Это юр.адрес банка!
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict ... e=&toDate=
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28

  Flamingo написав:
  greenozon написав:чому в кінці документу вказана адреса відділення - це лише для нього ставки?

Где Вы там увидели там адрес отделения? Алчевских, 30? Это юр.адрес банка!
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict ... e=&toDate=

по мимо "главного" офиса банка на Артёма есть отделение обслуживающие только юриков
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:35

  хуторянка написав:
  Flamingo написав:
  greenozon написав:чому в кінці документу вказана адреса відділення - це лише для нього ставки?

Где Вы там увидели там адрес отделения? Алчевских, 30? Это юр.адрес банка!
https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict ... e=&toDate=

по мимо "главного" офиса банка на Артёма есть отделение обслуживающие только юриков

Думаете, что та таблица, на которую ссылался greenozon имеет к этому отделению какое-то отношение? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:33

БАМБАРГИЯ КИРГУДУ

Flamingo
исходя из метода банальной эрудиции-НЕТ :D
+по этому адресу физиков не обслуживают :mrgreen: так что с депозитами пролёт :oops:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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