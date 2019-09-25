Где Вы там увидели там адрес отделения? Алчевских, 30? Это юр.адрес банка!
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:04
Re: Мегабанк
Где Вы там увидели там адрес отделения? Алчевских, 30? Это юр.адрес банка!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28
по мимо "главного" офиса банка на Артёма есть отделение обслуживающие только юриков
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:35
Думаете, что та таблица, на которую ссылался greenozon имеет к этому отделению какое-то отношение?
Додано: Суб 21 вер, 2019 10:33
БАМБАРГИЯ КИРГУДУ
Flamingo
исходя из метода банальной эрудиции-НЕТ
+по этому адресу физиков не обслуживают так что с депозитами пролёт
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:27
Мегабанк уже выдал первую партию карт todobank.
Форумчане, кто-то уже получал из вас?
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:56
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:32
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:34
Чат:
Вітаємо вас! Ви звернулися в сервіс-чат todobank. Моє ім'я Інна.
Наразі вже успішно випущено першу партію карток todobank. Вкажіть буль ласка номер мобільного телефону, з якого Ви проходили реєстрацію. Ми перевіримо стан розгляду Вашої заявки.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:38
Врут
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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