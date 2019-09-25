RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:37

Ситуация такая. Говорят, что была первая партия выдачи. Следующая выдача уже в процессе. Им нужны номера телефонов, которые давно отправляли заявки. После этого они перепроверяют. После проверки скажут,(я так понимаю) попадаете в следущую партию выдачи или нет. То есть чем раньше была заявка, тем вероятнее что следущая партия ваша. Заявок уйма, я так понимаю. Так что если кто-то хочет ускорить процесс, пишите, звоните им.
Витамин
 
Повідомлень: 316
З нами з: 25.05.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09

  Витамин написав:Ситуация такая. Говорят, что была первая партия выдачи. Следующая выдача уже в процессе. Им нужны номера телефонов, которые давно отправляли заявки. После этого они перепроверяют. После проверки скажут,(я так понимаю) попадаете в следущую партию выдачи или нет. То есть чем раньше была заявка, тем вероятнее что следущая партия ваша. Заявок уйма, я так понимаю. Так что если кто-то хочет ускорить процесс, пишите, звоните им.

Який цімес з карти?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29480
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:48

А ВОН ПОЕХАЛ НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО.....

Квесторе_поверніться
как минимум 1% :mrgreen:
у них при оплате комуналки по ЕРЦ(единый расчетный центр) картой др,банка берут вышеуказанную сумму
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 284285286287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, wolt450, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.