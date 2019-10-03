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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:37
Ситуация такая. Говорят, что была первая партия выдачи. Следующая выдача уже в процессе. Им нужны номера телефонов, которые давно отправляли заявки. После этого они перепроверяют. После проверки скажут,(я так понимаю) попадаете в следущую партию выдачи или нет. То есть чем раньше была заявка, тем вероятнее что следущая партия ваша. Заявок уйма, я так понимаю. Так что если кто-то хочет ускорить процесс, пишите, звоните им.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09
Який цімес з карти?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:48
А ВОН ПОЕХАЛ НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО.....
Квесторе_поверніться
как минимум 1%
у них при оплате комуналки по ЕРЦ(единый расчетный центр) картой др,банка берут вышеуказанную сумму
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:31
А какие в Мегабанке есть функции в онлайн-банке "Мой кабинет", кроме оплаты коммуналки?
Жадность и Отвага!
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