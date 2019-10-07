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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:37
Ситуация такая. Говорят, что была первая партия выдачи. Следующая выдача уже в процессе. Им нужны номера телефонов, которые давно отправляли заявки. После этого они перепроверяют. После проверки скажут,(я так понимаю) попадаете в следущую партию выдачи или нет. То есть чем раньше была заявка, тем вероятнее что следущая партия ваша. Заявок уйма, я так понимаю. Так что если кто-то хочет ускорить процесс, пишите, звоните им.
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Витамин
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09
Витамин написав:
Ситуация такая. Говорят, что была первая партия выдачи. Следующая выдача уже в процессе. Им нужны номера телефонов, которые давно отправляли заявки. После этого они перепроверяют. После проверки скажут,(я так понимаю) попадаете в следущую партию выдачи или нет. То есть чем раньше была заявка, тем вероятнее что следущая партия ваша. Заявок уйма, я так понимаю. Так что если кто-то хочет ускорить процесс, пишите, звоните им.
Який цімес з карти?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:48
Квесторе_поверніться
как минимум 1%
у них при оплате комуналки по ЕРЦ(единый расчетный центр) картой др,банка берут вышеуказанную сумму
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:31
А какие в Мегабанке есть функции в онлайн-банке "Мой кабинет", кроме оплаты коммуналки?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 05 жов, 2019 16:01
Саме так
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:51
lubopytnaya написав:
А какие в Мегабанке есть функции в онлайн-банке "Мой кабинет", кроме оплаты коммуналки?
Если подвязать в приложении карту Мегабанка, то остаток можно посмотреть. И на этом все. Он под оплату коммуналки Харькова заточен больше. В общем, до Моно им очень далеко.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:44
Сравнивать Мегу и Моню - это как сравнить наливайку под домом с сетью гипермаркетов по всей Европе.
Абсолютно другой уровень
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mustbe
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:32
mustbe написав:
Сравнивать Мегу и Моню - это как сравнить наливайку под домом с сетью гипермаркетов по всей Европе.
Абсолютно другой уровень
Ну, для валютных вкладов нормально
Доллар на 12 месяцев под 5,05% (с пополнением)
Конечно, хотелось бы под 13% безналоговых, но при Зе это вряд ли
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:14
lubopytnaya
это что за онлайн кабинет?
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