lubopytnaya
Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:42
lubopytnaya
Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:58
Так карт ещё нет ни у кого
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