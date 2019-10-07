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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:42

lubopytnaya

Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:58

  Nevo написав:lubopytnaya

Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.

Так карт ещё нет ни у кого
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:19

  Nevo написав:lubopytnaya
это что за онлайн кабинет?

https://erc.megabank.ua/ua :)

Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:24

  Stringer написав:
  Nevo написав:lubopytnaya

Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.

Так карт ещё нет ни у кого


Старых (не тодо) карт полно. И они в том приложении (не тодо) отображаются если подключить.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:47

Stringer

я о других картах, не тодо
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:48

Aps

А разве отображаются? У меня нет вроде. И это логично, потому что приложение только для оплат
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:54

  Nevo написав:Aps

А разве отображаются? У меня нет вроде. И это логично, потому что приложение только для оплат


Можно пополнить с карты в приложении телефон и она должна начать отображаться.
Будут видны текущие остатки на ней.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:01

  greenozon написав:рекламують мегу -по 5.05
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... t-pod-505/

Нищебродство :D

Есть ставки 5,5% на год
CIB: "Максимальный доход"
КИБ: "Звичайний"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:23

Re: Мегабанк

  lubopytnaya написав:Есть ставки 5,5% на год
CIB: "Максимальный доход"
КИБ: "Звичайний"


мінфін ренкує ці банки по іншій категорії (недобанки)
а лінка вище - по Банках
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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