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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:42
lubopytnaya
Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.
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Nevo
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:58
Nevo написав:lubopytnaya
Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.
Так карт ещё нет ни у кого
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:19
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:24
Stringer написав: Nevo написав:lubopytnaya
Сайт ЕРЦ и приложение мегабанк онлайн насколько знаю предназначены для оплаты коммунальных услуг, ну и других платежей. Но информация по карте там, к сожалению, не отображается.
Так карт ещё нет ни у кого
Старых (не тодо) карт полно. И они в том приложении (не тодо) отображаются если подключить.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:47
Stringer
я о других картах, не тодо
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Nevo
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:48
Aps
А разве отображаются? У меня нет вроде. И это логично, потому что приложение только для оплат
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Nevo
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:54
Nevo написав:Aps
А разве отображаются? У меня нет вроде. И это логично, потому что приложение только для оплат
Можно пополнить с карты в приложении телефон и она должна начать отображаться.
Будут видны текущие остатки на ней.
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Aps
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:01
Нищебродство
Есть ставки 5,5% на год
CIB: "Максимальный доход"
КИБ: "Звичайний"
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:23
lubopytnaya написав:
Есть ставки 5,5% на год
CIB: "Максимальный доход"
КИБ: "Звичайний"
мінфін ренкує ці банки по іншій категорії (недобанки)
а лінка вище - по Банках
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greenozon
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