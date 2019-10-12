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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:47
Esq
Левый номер какой-то
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Nevo
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:51
Nevo написав:Esq
Левый номер какой-то
Может он и левый, но последовательно рекламирует услуги Мегабанка зазывая в отделени 83 на пр. Коссиора 140.
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Esq
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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:05
Ну так что, планируется ВА в Банке?
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vadymbanker
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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:15
vadymbanker написав:
Ну так что, планируется ВА в Банке?
Звідки інфо?
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tarasum
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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:21
vadymbanker написав:
Ну так что, планируется ВА в Банке?
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