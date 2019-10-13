Esq
Левый номер какой-то
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:51
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:05
Re: Мегабанк
Ну так что, планируется ВА в Банке?
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:21
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Додано: Нед 13 жов, 2019 15:38
Re: Мегабанк
По словам демона дубинского
Явно мегабанк на 2300000000грн!!! не увеличил и не увеличит до конца года капитал.
Додано: Нед 13 жов, 2019 15:51
То ще в квітні писав Дуб...а що зараз в банці?
Найбільше Н9 порушують.
Але до 21 року НБУ дав час виправитись.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Нед 13 жов, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 15:57
Re: Мегабанк
Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:00
Re: Мегабанк
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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