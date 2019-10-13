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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:47

Esq

Левый номер какой-то
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:51

  Nevo написав:Esq

Левый номер какой-то


Может он и левый, но последовательно рекламирует услуги Мегабанка зазывая в отделени 83 на пр. Коссиора 140.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:05

Re: Мегабанк

Ну так что, планируется ВА в Банке?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:15

  vadymbanker написав:Ну так что, планируется ВА в Банке?

Звідки інфо?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:21

  vadymbanker написав:Ну так что, планируется ВА в Банке?

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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:38

Re: Мегабанк

По словам демона дубинского https://dubinsky.pro/news/v-megabank-mo ... nistraciyu

Явно мегабанк на 2300000000грн!!! не увеличил и не увеличит до конца года капитал.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:51

  vadymbanker написав:По словам демона дубинского https://dubinsky.pro/news/v-megabank-mo ... nistraciyu

Явно мегабанк на 2300000000грн!!! не увеличил и не увеличит до конца года капитал.

То ще в квітні писав Дуб...а що зараз в банці?
https://www.megabank.ua/articles/curren ... 102019.pdf
Найбільше Н9 порушують.
Але до 21 року НБУ дав час виправитись.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Нед 13 жов, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:57

Re: Мегабанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:По словам демона дубинского https://dubinsky.pro/news/v-megabank-mo ... nistraciyu

Явно мегабанк на 2300000000грн!!! не увеличил и не увеличит до конца года капитал.

То ще в квітні писав Дуб...а що зараз в банці?
Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:00

Re: Мегабанк

  vadymbanker написав:Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.

А за шо...якщо не секрет?
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