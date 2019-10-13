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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 00:03

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.

А за шо...якщо не секрет?
Главная причина мои родители инвестировали очень большие деньги в начале 90х в Мегабанк, стали акционерами, в связи с хорошим знакомством с Субботиным. Банк ничего никогда не выплатил, хотя процветал все годы, родительские акции размыли огромными эмиссиями. Лет пять назад предложили каждому из родителей по ₴200, хотя даже стыдно мне писать изначальные суммы инвестиций. Я желаю владельцем и Банку ВА всей душой и во всех смыслах этого слова. А то что в Банке бы*** обслуживание и бы*** сотрудники, всякие обеденные бабы-петарды это даже я не упоминаю)

А ваших родителей не смущало, что изначально этот банк по имени добродий был отжат по беспределу у суворова? Или они думали, что они какие то особенные и их не кинут?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:24

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.

А за шо...якщо не секрет?
...стали акционерами, в связи с хорошим знакомством с Субботиным.

Нет в украинском бизнесе друзей, товарищей и прочих доброжелателей...Дружба дружбой, а деньги врозь. Аксиома. ИМХО
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:34

Re: Мегабанк

ruvex написав:
  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:[quote="4770602:vadymbanker"]Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.

А за шо...якщо не секрет?
...стали акционерами, в связи с хорошим знакомством с Субботиным.

Нет в украинском бизнесе друзей, товарищей и прочих доброжелателей...Дружба дружбой, а деньги врозь. Аксиома. ИМХО[/quote]уж блyady какие все умные стали, на чужом горе. Идите на xyй!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:49

  vadymbanker написав:
ruvex написав:
  vadymbanker написав:...стали акционерами, в связи с хорошим знакомством с Субботиным.

Нет в украинском бизнесе друзей, товарищей и прочих доброжелателей...Дружба дружбой, а деньги врозь. Аксиома. ИМХО
уж блyady какие все умные стали, на чужом горе. Идите на xyй!

Аргументация основывается исключительно на собственном опыте, это мой груз, который несу собственным горбом, не перенося все это на всех и вся.
Субботину скажете.
Black Jack - White Business
ruvex
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