vadymbanker написав:Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.
А за шо...якщо не секрет?
Главная причина мои родители инвестировали очень большие деньги в начале 90х в Мегабанк, стали акционерами, в связи с хорошим знакомством с Субботиным. Банк ничего никогда не выплатил, хотя процветал все годы, родительские акции размыли огромными эмиссиями. Лет пять назад предложили каждому из родителей по ₴200, хотя даже стыдно мне писать изначальные суммы инвестиций. Я желаю владельцем и Банку ВА всей душой и во всех смыслах этого слова. А то что в Банке бы*** обслуживание и бы*** сотрудники, всякие обеденные бабы-петарды это даже я не упоминаю)
А ваших родителей не смущало, что изначально этот банк по имени добродий был отжат по беспределу у суворова? Или они думали, что они какие то особенные и их не кинут?