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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 00:03

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.

А за шо...якщо не секрет?
Главная причина мои родители инвестировали очень большие деньги в начале 90х в Мегабанк, стали акционерами, в связи с хорошим знакомством с Субботиным. Банк ничего никогда не выплатил, хотя процветал все годы, родительские акции размыли огромными эмиссиями. Лет пять назад предложили каждому из родителей по ₴200, хотя даже стыдно мне писать изначальные суммы инвестиций. Я желаю владельцем и Банку ВА всей душой и во всех смыслах этого слова. А то что в Банке бы*** обслуживание и бы*** сотрудники, всякие обеденные бабы-петарды это даже я не упоминаю)

А ваших родителей не смущало, что изначально этот банк по имени добродий был отжат по беспределу у суворова? Или они думали, что они какие то особенные и их не кинут?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:24

  vadymbanker написав:
Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Не знаю, я просто ненавижу этот Банк, желаю ему ВА.

А за шо...якщо не секрет?
...стали акционерами, в связи с хорошим знакомством с Субботиным.

Нет в украинском бизнесе друзей, товарищей и прочих доброжелателей...Дружба дружбой, а деньги врозь. Аксиома. ИМХО
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:26

ЧИСТО ПОРЖАТЬ

ТОДО кому то дали?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:51

  хуторянка написав:ТОДО кому то дали?

Вроді ні.
Банка тут
https://apostrophe.ua/ua/article/econom ... nkov/28059
в 2 рази гірша за передостанню найгіршу BISову банку.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:18

  хуторянка написав:ТОДО кому то дали?

Тільки Харків, більше нікому(( щось видають але повільно. Щось вони дуже свою картку високо цінять,не хочуть видавати хай не видають, обійдуся
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:27

  tarasum написав:
  хуторянка написав:ТОДО кому то дали?

Тільки Харків, більше нікому((

В Харькове тоже не спешат.

Впрочем а чего так переживать? Возьмите пока карту Спортбанка.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  хуторянка написав:ТОДО кому то дали?

Вроді ні.
Банка тут
https://apostrophe.ua/ua/article/econom ... nkov/28059
в 2 рази гірша за передостанню найгіршу BISову банку.

Ідея, А-Банк, Форвард, Глобус, Аркада рвуть Ощад... Ви ще називаєте "рейтинг", якщо не секрет?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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