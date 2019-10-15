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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 165
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
55
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:32

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Ви ще називаєте "рейтинг",

То на вінігрет виглядає...придумали цифірь і забацали.


То мабуть рейтинг спонсоров издания. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49

vadymbanker

вспомнили когда бабка девкою была))) То уже проехали все к счастью)))
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:50

Квесторе_поверніться

В моем случае за покупки в магазинах
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:53

К слову, карту можно забрать в главном отделении либо по курьерской доставке в удобное время, только в будний день. Я выбрала курьера. Доставка бесплатная.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:01

vadymbanker

зря Вы так
Витамин
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:02

  Nevo написав:К слову, карту можно забрать в главном отделении либо по курьерской доставке в удобное время, только в будний день. Я выбрала курьера. Доставка бесплатная.


Жаль, что нет в доставки вне Харькова. Друзья сетуют)!
Витамин
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:16

  Nevo написав:Квесторе_поверніться

В моем случае за покупки в магазинах

Який прОцент?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Nevo написав:Квесторе_поверніться

В моем случае за покупки в магазинах

Який прОцент?

1
Кискодер
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:59

Nevo какой вам лимит дали? кишмиш 1% чистыми дают?
STIGA
 
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